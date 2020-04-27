Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
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- РИА Новости
«По итогам заседания перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России дополнен 274 организациями», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это организации по 23 отраслям промышленности.
Таким образом, список системообразующих организаций в сфере ведения министерства на данный момент включает в себя 519 компаний.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя в беседе с RT публикацию перечня системообразующих предприятий, отметил, что это только начало работы.