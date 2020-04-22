Мантуров рассказал о списке системообразующих предприятий

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Глава Минпромторга Денис Мантуров в разговоре с RT прокомментировал публикацию списка системообразующих предприятий.
Мантуров рассказал о списке системообразующих предприятий
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Во-первых, список постоянно обновляется, он делится по отраслям. И то, что сегодня опубликовано, — это только начало работы. В последующем будут другие отрасли включаться в этот системообразующий список. Все, конечно, предприятия желают и стараются в него попасть. Всеми силами. Но это (попадание в список. — RT) не значит, что все эти предприятия будут получать на следующий день средства поддержки», — сказал Мантуров.

Он отметил, что в первую очередь данный список составляется для того, чтобы «сводить и получать информацию от предприятий».

«(Эти данные. — RT) дадут нам возможность в последующем принимать управленческие решения», — добавил глава Минпромторга.

По его словам, также эта информация будет использоваться при оказании мер государственной поддержки — как финансовой, так и нефинансовой.

«Но это возлагает ответственность на те предприятия, которые в этот список попали», — подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз опубликовал перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса, в него вошли 66 головных компаний сектора и их структуры. Также Минкомсвязь утвердила перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в перечень попали 79 организаций.

Минпромторг внёс 246 компаний в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли.

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