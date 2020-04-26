Минфин готов выделить ещё средства в случае продления пандемии

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Минфин готов выделить дополнительные средства на поддержку населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

По его словам, власти готовы к продолжению такой ситуации столько, сколько потребуется.

Ранее Силуанов оценил риски выхода инфляции в России за плановые показатели.