Минфин готов выделить ещё средства в случае продления пандемии
- РИА Новости
«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», — приводит РИА Новости слова Силуанова.
По его словам, власти готовы к продолжению такой ситуации столько, сколько потребуется.
Ранее Силуанов оценил риски выхода инфляции в России за плановые показатели.