Силуанов оценил риски выхода инфляции в России за плановые показатели

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1» оценил риски выхода инфляции в России за плановые показатели.

Он отметил, что в связи со снижением цен на энергоресурсы и сокращением потока валюты в Россию, «конечно, произошло ослабление курса рубля, есть тенденция увеличения цен в первую очередь на импортные товары» и «соответствующее увеличение цен на сопутствующие товары и российских производителей».

Он сообщил, что в настоящее время «большая часть людей находится дома, работает удалённо, меньше тратит, меньше ходит в магазины за покупками» и это «снижение потребительского спроса тоже влияет на потребительские цены — в сторону снижения».

«Поэтому мы не видим существенных рисков выхода за наши плановые показатели инфляции. Напомню, что наш целевой показатель, целевой ориентир инфляции составляет 4%, и мы считаем, что инфляция не выйдет за эти пределы», — цитирует ТАСС Силуанова.

Научный сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ Антон Вотинов прокомментировал в беседе со «Взглядом» ситуацию в российской экономике.