Эксперт оценил ситуацию в российской экономике

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Научный сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ Антон Вотинов прокомментировал ситуацию в российской экономике.
Эксперт оценил ситуацию в российской экономике
  • РИА Новости

По его мнению, запас прочности российской экономики сейчас высок, как никогда ранее.

«За последнее время в России были достигнуты условия, которые обеспечивают устойчивость к внешним шокам. Во-первых, Банк России успешно перешёл к политике таргетирования инфляции. Стабильно низкая инфляция — это важное условие для предсказуемости экономического роста», — подчеркнул специалист в беседе со «Взглядом».

Кроме того, по словам Антона Воинова, отказ от политики фиксированного валютного курса в пользу плавающего увеличил гибкость экономики, что также является важным фактором макроэкономической устойчивости.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.

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