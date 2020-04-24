Эксперт оценил ситуацию в российской экономике

Научный сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ Антон Вотинов прокомментировал ситуацию в российской экономике.

По его мнению, запас прочности российской экономики сейчас высок, как никогда ранее.

«За последнее время в России были достигнуты условия, которые обеспечивают устойчивость к внешним шокам. Во-первых, Банк России успешно перешёл к политике таргетирования инфляции. Стабильно низкая инфляция — это важное условие для предсказуемости экономического роста», — подчеркнул специалист в беседе со «Взглядом».

Кроме того, по словам Антона Воинова, отказ от политики фиксированного валютного курса в пользу плавающего увеличил гибкость экономики, что также является важным фактором макроэкономической устойчивости.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.