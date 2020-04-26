Новак оценил ситуацию с падением нефтяных фьючерсов

Министр энергетики России Александр Новак в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что не стоит слишком серьёзно относиться к ситуации с падением нефтяных фьючерсов ниже нуля.

«Я не считаю, что к этой истории нужно относиться слишком серьёзно, как будто вся нефть теперь будет стоить дешевле», — цитирует его РИА Новости.

Новак объяснил, что это «бумажная торговля, это не торговля живой нефтью».

По его словам, в последний момент фьючерсы «уже были никому не нужны», в связи с чем «продавались по бросовой цене».

«Это особая ситуация, она никакого отношения не имеет к реальному рынку нефти», — заявил глава Минэнерго.

Ранее Новак сообщил, что коллапс котировок нефти WTI произошёл в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае, а также с отсутствием спроса.

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI в ходе торгов 20 апреля сначала опускалась до $1 за баррель, а затем стала отрицательной, достигнув -$40.