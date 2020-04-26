Банки готовятся к переводу части сотрудников на работу «с проживанием»

В «Совкомбанке» и банке «Зенит» создали условия для жизни в офисе в режиме 24/7. Об этом информирует РБК со ссылкой на представителей этих кредитных организаций.

Первый зампред и совладелец «Совкомбанка» Сергей Хотимский сообщил, что банк уже перевёл около десяти человек на работу «с проживанием».

Он пояснил, что данная мера «касается сердца банка — это казначейские операции», поэтому «основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живёт в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится».

Хотимский добавил, что эти сотрудники добровольно согласились на самоизоляцию в офисе за повышенную зарплату.

В свою очередь, первый зампред правления банка «Зенит» Константин Рыбаков, сообщил, что банк уже подготовил план по переводу отдельных команд в режим 24/7, но пока не реализовал его.

Он рассказал, что соответствующий план «предусматривает автономное проживание команд поддержки», для его реализации были закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности.

Кроме этого, по словам Рыбакова, «разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.