Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
- АГН «Москва»
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По его словам, российская экономика будет работать нормально.
«Имеется в виду, что после кризиса или пика кризиса она восстановится, в этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик», — цитирует Кудрина ТАСС.
По его словам, в настоящее время целый ряд отраслей потеряли 90—100% спроса на свою продукцию или услуги.
Кудрин заявил, что МВФ прогнозирует России спад в объёме более 5% ВВП. При этом он подчеркнул, что Россия «очень сильно связана с миром».
«Поэтому [спад] от 7 до 8% — [это] сегодня, наверное, более чёткая ориентация, более чёткие цифры, на которые можно ориентироваться», — добавил Кудрин.
В марте Кудрин заявил о беспрецедентном кризисе из-за коронавируса.