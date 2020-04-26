Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.

По его словам, российская экономика будет работать нормально.

«Имеется в виду, что после кризиса или пика кризиса она восстановится, в этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик», — цитирует Кудрина ТАСС.

По его словам, в настоящее время целый ряд отраслей потеряли 90—100% спроса на свою продукцию или услуги.

Кудрин заявил, что МВФ прогнозирует России спад в объёме более 5% ВВП. При этом он подчеркнул, что Россия «очень сильно связана с миром».

«Поэтому [спад] от 7 до 8% — [это] сегодня, наверное, более чёткая ориентация, более чёткие цифры, на которые можно ориентироваться», — добавил Кудрин.

В марте Кудрин заявил о беспрецедентном кризисе из-за коронавируса.