Орешкин прогнозирует замедление глобализации в мире

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 очень сильно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьёзно пересмотрена.

«Очевидно, что глобализация серьёзно замедлится после этого кризиса и страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, после пандемии предстоит переосмыслить международные институты.

Он отметил, что вся система международных отношений будет серьёзно пересмотрена.

Ранее Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России.