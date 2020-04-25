Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» заявил, что последствия для бюджетной системы от пандемии коронавируса могут растянуться на несколько лет.
Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики
  • РИА Новости

Он отметил, что правительство предполагает, что средства Фонда национального благосостояния «должны быть растянуты во времени хотя бы на три года».

При этом сам Кудрин считает, что в 2020 году на пике кризиса «нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины — нестрашно».

«Если хватит этих средств на два года с учётом остроты этого кризиса — тоже нестрашно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, может, четыре года», — цитирует Кудрина ТАСС.

Ранее Кудрин заявил, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если ограничения из-за коронавируса продлятся.

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