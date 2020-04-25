Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» заявил, что последствия для бюджетной системы от пандемии коронавируса могут растянуться на несколько лет.

Он отметил, что правительство предполагает, что средства Фонда национального благосостояния «должны быть растянуты во времени хотя бы на три года».

При этом сам Кудрин считает, что в 2020 году на пике кризиса «нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины — нестрашно».

«Если хватит этих средств на два года с учётом остроты этого кризиса — тоже нестрашно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, может, четыре года», — цитирует Кудрина ТАСС.

Ранее Кудрин заявил, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если ограничения из-за коронавируса продлятся.