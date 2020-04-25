Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики
- РИА Новости
Он отметил, что правительство предполагает, что средства Фонда национального благосостояния «должны быть растянуты во времени хотя бы на три года».
При этом сам Кудрин считает, что в 2020 году на пике кризиса «нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины — нестрашно».
«Если хватит этих средств на два года с учётом остроты этого кризиса — тоже нестрашно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, может, четыре года», — цитирует Кудрина ТАСС.
Ранее Кудрин заявил, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если ограничения из-за коронавируса продлятся.