Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по снижению ВВП России.

Как сообщает РИА Новости, по мнению агентства, Россию теперь ожидает снижение ВВП на 4,8% в текущем году вместо ранее ожидавшегося сокращения на 0,8%.

«В настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8% (по сравнению с допущением предыдущего базового сценария — сокращением на 0,8%)», — указывает агентство.

В своём прогнозе по поводу ВВП России S&P указывает на падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленные мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса.

Вместе с этим агентство полагает, что в 2021 году российская экономика начнёт восстанавливаться и темпы её роста достигнут 4,5%.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал ежедневные потери экономики страны из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

16 апреля, как сообщало Nation News, председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил меры поддержки бизнеса.