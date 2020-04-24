В Минэкономразвития рассказали о ежедневных потерях экономики России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал ежедневные потери экономики страны из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как он отметил в эфире телеканала «Россия 1», из-за карантинных мер российская экономика ежедневно теряет 100 млрд рублей.

«В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день. Это очень большие потери, которые мы несём», — цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что это совокупные издержки экономики.

Ранее Решетников заявил, что российская экономика будет постепенно восстанавливаться после эпидемии коронавируса и «отскока» не будет.

В марте эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.