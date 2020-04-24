ЦБ ожидает отрицательные темпы роста ВВП до I квартала 2021 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе ожидают отрицательные темпы роста российского ВВП до I квартала 2021 года.

«В III квартале мы ожидаем начало восстановительного роста, который продлится и в 2021 году, но за один квартал экономика ни мировая, ни российская не вернётся в состояние до пандемии. Поэтому годовые темпы роста у нас останутся отрицательными где-то до I квартала 2021 года», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

По её словам, в регуляторе рассчитывают, что в данный период экономика начнёт возвращаться на докризисный уровень.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящий момент регулятор не собирается распродавать свой золотой запас.