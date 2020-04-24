В ЦБ заявили об отсутствии планов продавать золотой запас

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящий момент регулятор не собирается распродавать свой золотой запас.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для того чтобы диверсифицировать риски, которые имеют не только финансовую природу, но и геополитическую, мы увеличивали долю золота. Оно находится на комфортном уровне. Мы не считаем нужным начать продавать золотой запас», — сказала она.

По её словам, у Центробанка в настоящий момент достаточно валюты и продавать золото нет необходимости.

«У нас и валюты достаточно, по всем параметрам наши золотовалютные резервы достаточны — и для поддержки импорта, и в соотношении с краткосрочным долгом, по всем показателям. Поэтому продавать золото не видим необходимости», — добавила Набиуллина.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ростом цен на золото.