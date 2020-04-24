ЦБ прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4—6%

Центробанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4—6%, следует из пресс-релиза регулятора.

«ВВП снизится на 4—6% в 2020 году», — говорится в сообщении.

В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8—4,8% в 2021 году и 1,5—3,5% в 2022-м.

Как отмечается, динамика восстановления будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых для смягчения последствий пандемии коронавируса.

24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 5,5% годовых.