В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Текущие прогнозы, в том числе по возможным срокам исчерпания средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), можно воспринимать с огромным допуском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обзор Deutsche Bank.

«Сейчас все подсчёты, все прогнозы на следующие два года можно воспринимать с огромным допуском», — сказал Песков журналистам.

По его словам, существуют расчёты и на два года, и на четыре, и на шесть лет — сейчас очень сложно делать прогнозы, чем и объясняется их иногда диаметральная противоположность.

Как отметил представитель Кремля, у профильных министерств есть свои оценки, они известны администрации и тоже варьируются.

Он подчеркнул, что сейчас долгосрочное планирование невозможно.

Ранее аналитики Deutsche Bank подсчитали, что ликвидных средств ФНБ может хватить на два года, если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.