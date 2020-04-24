В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
- РИА Новости
«Сейчас все подсчёты, все прогнозы на следующие два года можно воспринимать с огромным допуском», — сказал Песков журналистам.
По его словам, существуют расчёты и на два года, и на четыре, и на шесть лет — сейчас очень сложно делать прогнозы, чем и объясняется их иногда диаметральная противоположность.
Как отметил представитель Кремля, у профильных министерств есть свои оценки, они известны администрации и тоже варьируются.
Он подчеркнул, что сейчас долгосрочное планирование невозможно.
Ранее аналитики Deutsche Bank подсчитали, что ликвидных средств ФНБ может хватить на два года, если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.