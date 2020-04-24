В Deutsche Bank оценили возможные сроки исчерпания средств ФНБ

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Ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года, если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель, передаёт РБК со ссылкой на обзор Deutsche Bank.
В Deutsche Bank оценили возможные сроки исчерпания средств ФНБ
  • Reuters

Экономисты Пётр Сидоров и Кристиан Ветошка подсчитали, что размер ФНБ после покупки Минфином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ составляет около $120 млрд, а ликвидная часть эквивалентна примерно 9 трлн рублей.

«При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет», — говорится в прогнозе.

При этом, как отмечают аналитики, этот срок может приблизиться к шести годам при стоимости Urals в $30.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в фонде останется 7 трлн рублей

По его словам, этого хватит для исполнения бюджетных обязательств до 2024 года даже при сохранении текущих нефтяных цен.

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