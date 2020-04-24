В Удмуртии разрешат возобновить работу автошколам и парикмахерским

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С понедельника, 27 апреля, в Удмуртии разрешат возобновить работу представителям некоторых бизнес-отраслей.
В Удмуртии разрешат возобновить работу автошколам и парикмахерским
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

Предприятия заработают во всех районах, кроме Алнашского и Граховского. От компаний требуют строгого соблюдения требований Роспотребнадзора.

В частности, деятельность возобновят автошколы, ломбарды, микрофинансовые организации, салоны красоты, парикмахерские.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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