В Удмуртии разрешат возобновить работу автошколам и парикмахерским

С понедельника, 27 апреля, в Удмуртии разрешат возобновить работу представителям некоторых бизнес-отраслей.

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

Предприятия заработают во всех районах, кроме Алнашского и Граховского. От компаний требуют строгого соблюдения требований Роспотребнадзора.

В частности, деятельность возобновят автошколы, ломбарды, микрофинансовые организации, салоны красоты, парикмахерские.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.