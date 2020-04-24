В Брянской области расширили список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Возобновить деятельность разрешили автодилерам, торгующим автомобильной продукцией и запчастями, страховым организациям, а также организациям, предоставляющим лизинговые услуги.
В рабочий режим также вернутся организации, поставляющие комплектующие, сырьё и оборудование на предприятия сельскохозяйственного машиностроения.
Кроме того, возобновляют работу организации из сферы экспортной деятельности и торговли стройматериалами, предприятия лёгкой промышленности.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.