В Брянской области расширили список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции

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В Брянской области расширили список организаций, имеющих право работать во время режима самоизоляции.
В Брянской области расширили список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Возобновить деятельность разрешили автодилерам, торгующим автомобильной продукцией и запчастями, страховым организациям, а также организациям, предоставляющим лизинговые услуги.

В рабочий режим также вернутся организации, поставляющие комплектующие, сырьё и оборудование на предприятия сельскохозяйственного машиностроения.

Кроме того, возобновляют работу организации из сферы экспортной деятельности и торговли стройматериалами, предприятия лёгкой промышленности.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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