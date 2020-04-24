В Татарстане рассказали о мерах поддержки бизнеса

Правительство Татарстана для поддержки бизнеса, не входящего в список самых пострадавших отраслей, разработало комплекс программ с объёмом финансирования 1,3 млрд рублей.

Как сообщает «Бизнес Online», об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Госсовета.

Среди новых мер — льготные микрозаймы на срок до двух лет под 1% годовых на первые шесть месяцев, программы субсидирования процентной ставки под поручительство гарантийного фонда Татарстана, отсрочка арендной платы за недвижимость, которая находится в государственной собственности.

Также стало известно, что севастопольские депутаты поддержали второй пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Соответствующий законопроект принят в первом чтении единогласно.

«Утверждённый перечень отраслей затрагивает не менее 40 тыс. работников, около 10 тыс. индивидуальных предпринимателей и около 7,5 тыс. юридических лиц», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.