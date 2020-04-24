В Татарстане рассказали о мерах поддержки бизнеса

Короткая ссылка
Правительство Татарстана для поддержки бизнеса, не входящего в список самых пострадавших отраслей, разработало комплекс программ с объёмом финансирования 1,3 млрд рублей.
В Татарстане рассказали о мерах поддержки бизнеса
  • Pixabay

Как сообщает «Бизнес Online», об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Госсовета.

Среди новых мер — льготные микрозаймы на срок до двух лет под 1% годовых на первые шесть месяцев, программы субсидирования процентной ставки под поручительство гарантийного фонда Татарстана, отсрочка арендной платы за недвижимость, которая находится в государственной собственности.

Также стало известно, что севастопольские депутаты поддержали второй пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Соответствующий законопроект принят в первом чтении единогласно.

«Утверждённый перечень отраслей затрагивает не менее 40 тыс. работников, около 10 тыс. индивидуальных предпринимателей и около 7,5 тыс. юридических лиц», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить