В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ пояснили, что резервы увеличились «под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объём операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО «Сбербанк».
10 апреля Минфин России купил у ЦБ контрольный пакет в размере 50% акций Сбербанка за счёт средств ФНБ на сумму 2,139 трлн рублей.
Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи ЦБ пакета акций Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году.