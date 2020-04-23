В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

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В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 17 апреля увеличились на $4,8 млрд (+0,8%) — до $569,7 млрд.
В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что резервы увеличились «под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объём операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО «Сбербанк».

10 апреля Минфин России купил у ЦБ контрольный пакет в размере 50% акций Сбербанка за счёт средств ФНБ на сумму 2,139 трлн рублей.

Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи ЦБ пакета акций Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году.

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