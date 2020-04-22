В Татарстане разрешили работать круглосуточно только аптекам

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С четверга, 23 апреля, все объекты розничной торговли в Татарстане смогут работать с 6:00 до 22:00.
В Татарстане разрешили работать круглосуточно только аптекам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Соответствующее постановление опубликовано на сайте республиканского кабмина. Круглосуточную работу сохранили только для аптек и аптечных пунктов.

Такая мера будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.

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