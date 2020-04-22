В Татарстане разрешили работать круглосуточно только аптекам
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Соответствующее постановление опубликовано на сайте республиканского кабмина. Круглосуточную работу сохранили только для аптек и аптечных пунктов.
Такая мера будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.