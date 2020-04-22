В Подмосковье разрешили торговать рассадой и семенами

В Московской области разрешили торговать рассадой и семенами. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает ОТР.

Дачники и владельцы подсобных хозяйств жаловались, что из-за режима повышенной готовности и самоизоляции нет возможности подготовиться к посевному сезону.

Остальные ограничительные меры, введённые в Подмосковье, действуют до 1 мая.

Также стало известно, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов расширил перечень объектов, которые могут возобновить работу при условии выполнения санитарных мер. Об этом сообщает mosaica.ru.

Так, к деятельности разрешили вернуться салонам красоты с медицинской лицензией, парикмахерским, ряду объектов торговли.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.