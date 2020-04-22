Новак заявил об активной стадии снижения мирового спроса на нефть

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Снижение мирового спроса на нефть находится в самой активной стадии и составляет 20—30 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече с депутатами.
Новак заявил об активной стадии снижения мирового спроса на нефть
  • РИА Новости

«На сегодняшний день, наверное, мы находимся в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть», — цитирует РИА Новости министра.

По разным оценкам, отметил он, «это снижение на данный момент составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки».

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI в ходе торгов 20 апреля сначала опускалась до доллара за баррель, а затем стала отрицательной, достигала минус $40.

Как отмечал Новак, коллапс котировок WTI произошёл в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае, а также отсутствием спроса. 

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