Новак заявил об активной стадии снижения мирового спроса на нефть

Снижение мирового спроса на нефть находится в самой активной стадии и составляет 20—30 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече с депутатами.

«На сегодняшний день, наверное, мы находимся в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть», — цитирует РИА Новости министра.

По разным оценкам, отметил он, «это снижение на данный момент составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки».

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI в ходе торгов 20 апреля сначала опускалась до доллара за баррель, а затем стала отрицательной, достигала минус $40.

Как отмечал Новак, коллапс котировок WTI произошёл в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае, а также отсутствием спроса.