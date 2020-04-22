В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

Мнение главы Сбербанка Германа Грефа о налоге на доходы по вкладам авторитетно, однако мера уже формализована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в беседе с журналистами, Греф обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями.

«Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента, которая уже формализована», — сказал Песков.

Ранее Греф выступил против введения соответствующего налога, указав на возможные проблемы администрирования и негативные эффекты, превышающие, по его мнению, потенциальные плюсы.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.