В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

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Мнение главы Сбербанка Германа Грефа о налоге на доходы по вкладам авторитетно, однако мера уже формализована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как отметил представитель Кремля в беседе с журналистами, Греф обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями.

«Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента, которая уже формализована», — сказал Песков.

Ранее Греф выступил против введения соответствующего налога, указав на возможные проблемы администрирования и негативные эффекты, превышающие, по его мнению, потенциальные плюсы.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.

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