Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России

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Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России. Об этом сообщает ТАСС.
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
  • РИА Новости

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, ждёт ли Россию дефолт.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос. Решетников отметил, что в нынешней ситуации государству необходимо помочь предпринимателям, «чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать своё дело в России».

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил экономическую ситуацию на фоне пандемии коронавируса. Как сообщает Nation News, он, в частности, призвал предпринимателей активнее сотрудничать на уровне губернаторов и местной власти в своих регионах.

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