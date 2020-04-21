Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживём пик кризиса и вернёмся к обычной жизни — будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу ситуацию совершенно иначе. Вполне возможно, что этот кризис будет длинным», — приводит ТАСС его слова.

Греф отметил, что ряду российских банков в условиях кризиса может потребоваться помощь, но не Сбербанку. 

При этом он уточнил, что кризис не является банковским, банкам ничего не угрожает, но они будут ощущать его последствия.

Ранее Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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