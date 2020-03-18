Греф рассказал о «самом жёстком сценарии» кризиса 

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Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал глава кредитного учреждения Герман Греф. Об этом пишут «Ведомости».
Греф рассказал о «самом жёстком сценарии» кризиса 
  • РИА Новости

По его словам, при реализации даже «самого жёсткого сценария» драматических последствий не будет: банк не пробьёт нормативы ЦБ по капиталу и обойдётся без сторонней поддержки.

Наиболее стрессовый вариант подразумевает падение цены на нефть до $20, доллар по 100 рублей и разные макроэкономические сдвиги.

«Но это вообще экстремальный совершенно сценарий. Худшего сценария мы пока не придумали», — подчеркнул Греф.

По его оценкам, при любом раскладе Сбербанк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала и сохранит прибыльность.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что ситуация на валютном рынке достаточно сбалансированнная, рубль сохраняет устойчивость.

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