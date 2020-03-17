Белоусов оценил ситуацию на валютном рынке
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- РИА Новости
По его словам, кабмин работает в тесной координации с Центробанком, который уже предпринял ред мер, способствующих нормализации работы рынков.
«Результат мы видим, что валютный рынок достаточно сбалансирован. Рубль сохраняет устойчивость. Безусловно, на поведении игроков положительно сказываются и накопленные резервы, которые составляют почти 600 млрд рублей», — сказал Белоусов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ситуация в российской экономике находится под контролем.
Он подчеркнул, что у неё большой запас прочности, в том числе золотовалютные активы ЦБ.