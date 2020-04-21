В Крыму сократят часть налоговой нагрузки для ряда предпринимателей

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В Крыму сократят часть налоговой нагрузки для предпринимателей из сфер, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.
В Крыму сократят часть налоговой нагрузки для ряда предпринимателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Для юрлиц в пострадавших отраслях будет в два раза уменьшен налог на имущество. И транспортный налог сокращаем на 50%. На II квартал, на три месяца. Для бюджета Республики Крым это будут недополученные доходы в размере 500 млн рублей», — заявил глава региона Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.

Соответствующий проект будет принят на ближайшей сессии Госсовета.

Также стало известно, что правительство Севастополя утвердило постановление о дополнительных мерах поддержки бизнеса.

Как передаёт «Новый Севастополь», для части предприятий введут отмену платы за аренду государственных земельных участков и госимущества во II квартале. Все предприниматели могут получить отсрочку по подобным платежам.

Ранее в Мурманской области рассказали о мерах поддержки малого бизнеса.

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