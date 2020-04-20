В Мурманской области рассказали о мерах поддержки малого бизнеса

Региональными мерами поддержки в Мурманской области могут воспользоваться около 6,7 тыс. малых предприятий, пострадавших из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Nord-News, об этом заявила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на оперативном совещании.

По её словам, одна из самых значимых мер — снижение на три года ставок по налогу: с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% — по группе «доходы».

Как отметила Кузнецова, снижение затронет все категории СМСП, вне зависимости от того, относятся ли они к списку пострадавших отраслей.

Также продолжается приём заявок на предоставление губернаторских стартапов — грантов до 1 млн рублей на поддержку предпринимательской инициативы.

Кузнецова напомнила и о том, что на региональном и федеральном уровнях предусмотрены целевые субсидии на поддержку занятости.

Также стало известно, что в Татарстане мораторий на проверки бизнеса продляют до конца 2020 года. Речь идёт о плановых проверках соблюдения требований земельного законодательства, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное управление Росреестра. Проверок избегут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

На три месяца продлевают срок, предоставленный на устранение уже обнаруженных нарушений.

Внеплановые проверки будут проходить по требованию прокуратуры, в случае угрозы ЧС или угрозы жизни, а также при выдаче лицензий или специальных разрешений.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии введут специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля.