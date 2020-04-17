В Удмуртии введут специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля
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Об этом сообщает Udm-info.ru.
Таким образом, республика присоединилась к налоговому эксперименту, в котором принимают участие уже более 20 субъектов.
По мнению законодателей, налоговый режим позволит более широкому кругу граждан вести предпринимательскую деятельность в комфортных условиях.
Самозанятые смогут применять сниженную налоговую ставку в размере 4% (при взаимодействии с физлицами) или 6% (при работе с юрлицами).
«Каждый гражданин сам принимает решение о необходимости использования нового налогового режима», — уточнили в Госсовете.
Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.