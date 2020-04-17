В Удмуртии введут специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон о введении с 1 июля специального налогового режима — налога на профессиональный доход.

Об этом сообщает Udm-info.ru.

Таким образом, республика присоединилась к налоговому эксперименту, в котором принимают участие уже более 20 субъектов.

По мнению законодателей, налоговый режим позволит более широкому кругу граждан вести предпринимательскую деятельность в комфортных условиях.

Самозанятые смогут применять сниженную налоговую ставку в размере 4% (при взаимодействии с физлицами) или 6% (при работе с юрлицами).

«Каждый гражданин сам принимает решение о необходимости использования нового налогового режима», — уточнили в Госсовете.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.