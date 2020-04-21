Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что падение цен на нефть марки WTI до отрицательных значений — это намеренно созданная трейдерами уникальная ситуация, которая вряд ли улучшится до лета.

«Если бы это была только WTI, то есть американская нефть, это было бы даже позитивно, потому что чем дешевле она стоит, тем быстрее закроются сланцевые проекты. Но она влияет и на нефть Brent, и на российскую нефть, которая тоже будет дешеветь. Думаю, существенного улучшения ситуации не будет до июня, когда пойдут первые цифры о выполнении соглашения ОПЕК+ и начнётся постепенное восстановление спроса на нефть в Европе и Китае», — предположил специалист.

Он добавил, что цена может вырасти до $50—60 за баррель в лучшем случае в 2021 году.

В понедельник, 20 апреля, стоимость WTI впервые в истории стала отрицательной.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT заявил, что дальнейшую ситуацию на рынке нефти сложно прогнозировать в связи с нестабильной экономической ситуацией.