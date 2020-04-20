Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.

«Происходит майское закрытие фьючерсов, и на этом фоне идёт активная спекулятивная игра. Это вообще не про нефть, на месте нефти могло бы быть что угодно. Так как нефть — товар, который активно продаётся и покупается, происходит активная игра спекулянтов. К тому, как заполняются хранилища, она имеет опосредованное отношение. Пока пика заполнения хранилищ нет, ещё остаётся задел. По прогнозам, они закончатся в середине мая, ещё три с лишним недели», — заявил Пикин.

По словам эксперта, дальнейшую ситуацию на рынке нефти сложно прогнозировать в связи с нестабильной экономической ситуацией.

«Биржевые игроки заняли позицию опустить всё вниз», — пояснил специалист.

В ходе торгов 20 апреля стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI стала отрицательной.