Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

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Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель.
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 19:29 мск 20 апреля, фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае торгуются на отметке в $8,85 за баррель.

Как указывает РИА Новости, таких показателей данная марка нефти достигла впервые в истории.

Утром (08:16 мск) 20 апреля майские фьючерсы на нефть WTI достигали отметки в $14,76 за баррель.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФАН достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти.

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