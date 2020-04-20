Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 19:29 мск 20 апреля, фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае торгуются на отметке в $8,85 за баррель.

Как указывает РИА Новости, таких показателей данная марка нефти достигла впервые в истории.

Утром (08:16 мск) 20 апреля майские фьючерсы на нефть WTI достигали отметки в $14,76 за баррель.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФАН достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти.