Эксперты прокомментировали ситуацию с ценами на нефть

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Анастасия Румянцева
Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT падение цены на нефть марки Brent на 22%.
Эксперты прокомментировали ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

Масленников подчеркнул, что «причина такого нефтеценового пике понятна, она была предсказуема».

«Это приостановка деловой активности в подавляющем большинстве экономик... В тех же США в отключённом состоянии находятся бизнесы, создающие примерно треть валового внутреннего продукта, отсюда и ожидание падения во II квартале достаточно серьёзное у всех», — пояснил эксперт в беседе с RT. 

По его словам, сжатие спроса ведёт к тому, что нефтяные цены испытывают резкое «понижательное давление».

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил о вчерашнем падении цены на нефть марки WTI и возникшей панике на бирже. 

По словам эксперта, когда возникает такая ситуация, многие инвесторы считают более безопасным избавиться от любых нефтяных активов, ценных бумаг, фьючерсов.

«Часть из них начали продавать в том числе фьючерсы на Brent, к которым привязана стоимость российского Urals. Поэтому сейчас мы видим определённое снижение. Но опять же не такое уж оно и большое. Поэтому определённая паника приводит к снижению, но фундаментальных факторов, чтобы она (цена. — RT) резко и глубоко упала, наверное, нет», — отметил аналитик.

Ранее стало известно, что в ходе торгов во вторник, 21 апреля, цена на нефть марки Brent упала на 22%.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 22,10% — до $19,92 за баррель.

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