Экономист оценил колебания цены на нефть марки WTI

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым нефть марки WTI коррекционно дорожает после падения до отрицательных значений.

Беляев отметил, что для анализа ситуации важно понимать, как происходит ценообразование на рынке нефти, поскольку очень большая часть нефтяных цен формируется на основе фьючерсов.

«То есть тех контрактов, которые предполагают поставку нефти в будущем по определённым ценам. И там есть часть — так называемые контракты с поставкой, когда поставляются физические объёмы нефти, а часть фьючерсов заключаются на случай изменения цен, это страхует от колебания цен, это чисто бумажная цена для того, чтобы уравновешивать рынок. Этот механизм работает очень хорошо, когда есть реальные поставки нефти», — заявил эксперт.

В данном случае, подчеркнул экономист, потребление нефти упало вследствие того, что коронавирус затормозил развитие производства в мире.

«И вот этот механизм сломался… Вот пройдёт май, уже мы видим, что (стоимость. — RT) выходит на положительные характеристики, это временный биржевой механизм. Катастрофы никакой нет», — пояснил специалист.

По его словам, те, кто занимается реальной экономикой и реальными поставками нефти, могут ожидать, что «в самое ближайшее время цены выровняются и пойдут вверх».

«Конечно, высоких значений, допандемических, они не достигнут, но на приличных уровнях, на которых уже можно вести нормальную хозяйственную деятельность, мы их увидим, и увидим достаточно скоро», — заключил Беляев.

Ранее стало известно, что нефть марки WTI коррекционно дорожает после падения до отрицательных значений.

По состоянию на 08:17 мск цена майских фьючерсов на WTI росла на 104,38% — до $1,65 за баррель.

В понедельник, 20 апреля, стоимость WTI впервые в истории стала отрицательной.