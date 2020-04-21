РБК: в России нефтяники начали продавать бензин в убыток

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Нефтяники в России стали продавать бензин на бирже себе в убыток, передаёт РБК со ссылкой на подсчёты экспертов «Аналитики товарных рынков».
РБК: в России нефтяники начали продавать бензин в убыток
  • © РИА Новости

Как отмечается, с 13 по 19 апреля стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала почти на 11%, или 4,2 тыс. рублей, — до 35,77 тыс. рублей за тонну.

Гендиректор агентства Михаил Турукалов пояснил, что издержки, включая акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. рублей за тонну.

Таким образом, по его словам, компании получают чистый убыток в размере около 2,3 тыс. рублей на тонну топлива.

В понедельник, 20 апреля, цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной. Позднее она вернулась к положительному значению.

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