Титов оценил принимаемые властями меры по поддержке бизнеса

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал ситуацию с поддержкой бизнеса на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Титов оценил принимаемые властями меры по поддержке бизнеса
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«Я бы так сказал: наверное, недостаточны, но динамика уже хорошая», — отметил Титов, отвечая на вопрос корреспондента RT, считает ли он достаточными принятые властями меры для оказания помощи бизнесу в условиях распространения коронавируса.

Он отметил необходимость поддержки занятости путём сохранения рабочих мест, а также спроса.

Ранее президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Nation News оценил меры поддержки бизнеса.

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