Костин прогнозирует укрепление рубля в 2021 году
- РИА Новости
Он назвал принципиальным решение ЦБ не повышать ставку и отметил, что доллар отскочил на 15% — в допустимых для банков пределах.
«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится», — сказал Костин.
По его словам, у Центробанка и Минфина есть возможности при необходимости поддерживать курс.
Он объяснил разнонаправленную динамику тем, что сейчас инвесторами руководят эмоции, а не расчёты.
Ранее Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне ситуации с коронавирусом.