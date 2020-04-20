Костин прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

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Глава ВТБ Андрей Костин считает, что курс доллара не превысит 80 рублей, а в 2021 году российская валюта укрепится. Об этом он заявил в интервью РБК.
Костин прогнозирует укрепление рубля в 2021 году
  • РИА Новости

Он назвал принципиальным решение ЦБ не повышать ставку и отметил, что доллар отскочил на 15% — в допустимых для банков пределах.

«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится», — сказал Костин.

По его словам, у Центробанка и Минфина есть возможности при необходимости поддерживать курс.

Он объяснил разнонаправленную динамику тем, что сейчас инвесторами руководят эмоции, а не расчёты.

Ранее Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне ситуации с коронавирусом.

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