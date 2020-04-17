Глава ЦБ оценила ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции прокомментировала ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц.

«К 15 апреля заёмщики подали больше 585 тыс. обращений о реструктуризации. По сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворённых заявок граждан существенно возросла — с 14% до 44%, это почти 200 тыс. кредитов», — цитирует ТАСС Набиуллину.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в рамках собственной программы провёл реструктуризацию кредитов по 12,5 тыс. договоров на 38,3 млрд рублей.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил ситуацию на рынке кредитных услуг. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что нынешняя ситуация влияет на всех участников рынка.