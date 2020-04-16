Сбербанк реструктурировал кредиты юрлиц на 38,3 млрд рублей

Короткая ссылка
Сбербанк в рамках собственной программы провёл реструктуризацию кредитов по 12,5 тыс. договоров на 38,3 млрд рублей.
Сбербанк реструктурировал кредиты юрлиц на 38,3 млрд рублей
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«По собственной программе реструктуризации для юридических лиц Сбербанком получено более 50 тыс. заявок. Из них принято положительных решений более чем по 17 тыс. заявок и уже проведена реструктуризация по 12,5 тыс. договоров», — приводит РИА Новости слова зампреда правления банка Анатолия Попова.

Он отметил, что объём реструктуризации составил 38,3 млрд рублей. Из них 30 млрд рублей приходится на предприятия малого и среднего бизнеса.

Ранее уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал решение главы Минэкономразвития Максима Решетникова лично проверить ситуацию с выдачей кредитов бизнесу в условиях распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить