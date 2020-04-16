Сбербанк реструктурировал кредиты юрлиц на 38,3 млрд рублей
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- РИА Новости
«По собственной программе реструктуризации для юридических лиц Сбербанком получено более 50 тыс. заявок. Из них принято положительных решений более чем по 17 тыс. заявок и уже проведена реструктуризация по 12,5 тыс. договоров», — приводит РИА Новости слова зампреда правления банка Анатолия Попова.
Он отметил, что объём реструктуризации составил 38,3 млрд рублей. Из них 30 млрд рублей приходится на предприятия малого и среднего бизнеса.
Ранее уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал решение главы Минэкономразвития Максима Решетникова лично проверить ситуацию с выдачей кредитов бизнесу в условиях распространения коронавируса.