Сбербанк реструктурировал кредиты юрлиц на 38,3 млрд рублей

Сбербанк в рамках собственной программы провёл реструктуризацию кредитов по 12,5 тыс. договоров на 38,3 млрд рублей.

«По собственной программе реструктуризации для юридических лиц Сбербанком получено более 50 тыс. заявок. Из них принято положительных решений более чем по 17 тыс. заявок и уже проведена реструктуризация по 12,5 тыс. договоров», — приводит РИА Новости слова зампреда правления банка Анатолия Попова.

Он отметил, что объём реструктуризации составил 38,3 млрд рублей. Из них 30 млрд рублей приходится на предприятия малого и среднего бизнеса.

Ранее уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал решение главы Минэкономразвития Максима Решетникова лично проверить ситуацию с выдачей кредитов бизнесу в условиях распространения коронавируса.