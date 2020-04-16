В Мурманской области приняли законопроект об изменениях в бюджете на 2020 год
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр регионального отделения партии «Единая Россия».
Объём расходов вырос на 2,4 млрд рублей за счёт увеличения объёма резервного фонда областного правительства.
Корректировку сделали в связи с необходимостью финансовой поддержки отраслей экономики и проведением мероприятий по устранению и профилактике последствий распространения коронавируса.
Также принят пакет налоговых законопроектов для поддержки предпринимателей и снижения негативных экономических последствий ограничительных мероприятий.
Ранее, как сообщал Nation News, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил меры поддержки бизнеса.