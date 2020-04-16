В Мурманской области приняли законопроект об изменениях в бюджете на 2020 год

На внеочередном заседании Мурманской областной думы приняли в окончательной редакции законопроект об изменениях в бюджете на 2020 год.

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РИА Новости