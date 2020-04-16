В Госдуме оценили экономическую ситуацию на фоне пандемии коронавируса

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил экономическую ситуацию на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Nation News.

Аксаков, в частности, призвал предпринимателей активнее сотрудничать на уровне губернаторов и местной власти в своих регионах.

«Нужны решения как точечные, так и системные. Это позволит восстановить экономику после окончания карантина», — отметил он на онлайн-конференции для медиагруппы «Патриот».

Депутат также поддержал инициативу развития онлайн-сервисов, которые помогут различным отраслям взаимодействовать с общественностью.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН оценил ситуацию с МСБ в России.