Эксперт оценил ситуацию с малым бизнесом в России

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил ситуацию с МСБ в России.

«Мы с вами видим все те отрасли, которые сейчас практически встали в связи с разными запретами. Конечно, им будет тяжелее всего, но, я думаю, они справятся. Если у кого-то есть накопления, то они исполнят свои обязательства, смогут сохранить и бизнес, и коллектив», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если таких накоплений нет, то наступает форс-мажор и владелец бизнеса в каждом конкретном случае будет решать, по какому пути идти — объявить банкротство или попытаться взять кредит.

Как прогнозирует Ермаков, нерабочую неделю основная часть бизнеса выдержит.

Ранее заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о дополнительных мерах поддержки экономики страны.