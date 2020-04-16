В Госдуме оценили меры поддержки бизнеса
- © Максим Блинов
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
В частности, депутат назвал корректным перечень отраслей, которые нуждаются в финансировании со стороны властей.
«То, что предприятиям малого бизнеса будет оказана безвозмездная помощь, — тоже очень хорошая поддержка, позволяющая сохранить рабочие места», — сказал Аксаков во время онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».
Как считает депутат, меры банковской поддержки бизнеса помогут активизировать выдачу кредитов.
Со своей стороны, председатель санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов отметил, что власти оперативно реагируют на ситуацию с коронавирусом, которая сказывается на бизнесе.
«Сейчас, как вы знаете, приняты очень серьёзные меры поддержки предпринимательства. Сегодня очень важно, что на сайте Совета Федерации появился свод этих мер», — цитирует Панова ФАН.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил ситуацию с МСБ в России.