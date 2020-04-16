В «Деловой России» оценили состояние различных отраслей экономики

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Председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов оценил состояние различных отраслей экономики.
В «Деловой России» оценили состояние различных отраслей экономики
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Конечно, достаточно большое количество отраслей пострадало от макроэкономических и эпидемиологических факторов. Но есть отрасли, которые, наоборот, преуспели», — заявил он во время онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».

По его словам, речь идёт, например, о предпринимателях, которые занимались экспортом и реализовывали свою продукцию за валюту.

Как добавил Панов, в плюсе оказались и компании, занимающиеся доставкой.

Эксперт также отметил эффективность мер, принимаемых властями по поддержке малого и среднего бизнеса, передаёт Inforeactor.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил ситуацию с МСБ в России.

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