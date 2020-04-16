В «Деловой России» оценили состояние различных отраслей экономики

Председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов оценил состояние различных отраслей экономики.

Об этом сообщает ФАН.

«Конечно, достаточно большое количество отраслей пострадало от макроэкономических и эпидемиологических факторов. Но есть отрасли, которые, наоборот, преуспели», — заявил он во время онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».

По его словам, речь идёт, например, о предпринимателях, которые занимались экспортом и реализовывали свою продукцию за валюту.

Как добавил Панов, в плюсе оказались и компании, занимающиеся доставкой.

Эксперт также отметил эффективность мер, принимаемых властями по поддержке малого и среднего бизнеса, передаёт Inforeactor.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил ситуацию с МСБ в России.