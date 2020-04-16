Аналитики подсчитали сумму ущерба от коронавируса для экономики России
- РИА Новости
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Об этом пишет газета «Известия».
Между тем, по мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.
В обзоре НРА говорится, что максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания.
Также сильно пострадает и вся сфера услуг, производство одежды и обуви, такие сектора, как культура и спорт, организации досуга и развлечений.
Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. По его словам, речь идёт о прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства дополнительно к уже принятым мерам поддержки.
11 апреля кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. В списке также значатся авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание.