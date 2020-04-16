Аналитики подсчитали сумму ущерба от коронавируса для экономики России

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Согласно макроэкономическому обзору Национального рейтингового агентства (НРА), суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики России может составить 17,9 трлн рублей.
Аналитики подсчитали сумму ущерба от коронавируса для экономики России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом пишет газета «Известия».

Между тем, по мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.

В обзоре НРА говорится, что максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания.

Также сильно пострадает и вся сфера услуг, производство одежды и обуви, такие сектора, как культура и спорт, организации досуга и развлечений.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. По его словам, речь идёт о прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства дополнительно к уже принятым мерам поддержки.

11 апреля кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. В списке также значатся авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание.

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