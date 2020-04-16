МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам — членам

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Международный валютный фонд предоставил отсрочку на полгода по долгу 25 странам — членам в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам — членам
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отсрочка по оплате долга коснётся Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Конго, Йемен, Коморские острова, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканскую республику и Чад.

Кроме того, в этом список могут войти ещё четыре страны.

Предполагается, что на отсрочку платежей уйдет до $213 млн за счёт учреждённого МВФ специального траста.

Ранее Всемирный банк решил мобилизовать до $200 млрд для оказания помощи нуждающимся странам в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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