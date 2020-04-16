МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам — членам
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.
Отсрочка по оплате долга коснётся Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Конго, Йемен, Коморские острова, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканскую республику и Чад.
Кроме того, в этом список могут войти ещё четыре страны.
Предполагается, что на отсрочку платежей уйдет до $213 млн за счёт учреждённого МВФ специального траста.
Ранее Всемирный банк решил мобилизовать до $200 млрд для оказания помощи нуждающимся странам в связи с пандемией коронавирусной инфекции.