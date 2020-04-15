Объём заключённых на московском портале поставщиков контрактов вырос вдвое за I квартал

Объём контрактов, заключённых на московском портале поставщиков, вырос вдвое за I квартал 2020 года.

Как сообщает НСН, об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков позволяет дистанционно заключать контракты по 44-ФЗ и договоры по 223-ФЗ. Особенно актуален этот цифровой инструмент для малого и среднего бизнеса, который в период пандемии нуждается в новых каналах поставки своих товаров и предоставления услуг», — отметил он.

По его словам, в I квартале объём подписанных с предпринимателями контрактов составил 11,9 млрд рублей против 6 млрд годом ранее.

Количество контрактов выросло с 74 тыс. до 105 тыс.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.